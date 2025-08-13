Bolu'da Fotoğraf Tutkunları Perseid Meteor Yağmurunu Görüntüledi

Bolu'da Fotoğraf Tutkunları Perseid Meteor Yağmurunu Görüntüledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da fotoğraf tutkunları, perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ormanlık alanlara akın etti. Hıdırşeyhler yaylasında toplanan BOFSAD üyeleri, uzun pozlama tekniğiyle gökyüzündeki görsel şöleni kaydetti.

Bolu'da fotoğraf tutkunları perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışıkların az olduğu ormanlık alanlara akın etti.

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) üyeleri Hıdırşeyhler yaylasında yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu.

"Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız"

Fotoğraf çekilen ortamda ışık seviyesinin en az olması gerektiğini vurgulayan BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, "Biz düzenli olarak fotoğraf dersleri veriyoruz. Hem uzun pozlama dersini burada yapıyoruz hem de yılda bir kez gerçekleşen perseid kaymalarını izlemeye geliyoruz. Bu gece de 12 arkadaş, dağlara geldik. Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız yağmurları için arkadaşlarımız hazırlığını yaptı. Bolu'da bu gece çok temiz hava var. Bolu'da bir çok yere gittik ama arkadaşlar bugün Hıdırşeyhler yaylasını tercih etti" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen kapıyı kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den Bahçeli'nin tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili çağrısına yanıt

Özel'den Bahçeli'nin gündemi değiştiren çağrısına yanıt: Çok kıymetli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.