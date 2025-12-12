Haberler

Hayatını kaybeden akademisyenin organları 4 hastaya umut olacak

Bolu'da beyin ödemi nedeniyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Özlem Yoldaş'ın organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut sağladı. Ailesinin organ bağışı kararı ile alınan organlar, Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderildi.

Bolu'da beyin ödemi nedeniyle fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki araştırma görevlisi Özlem Yoldaş'ın organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut olacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan Özlem Yoldaş (45), 4 Aralık'ta evinde fenalaştı. Beyin ödemi şüphesiyle Mudurnu Devlet Hastanesi'ne, ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yoldaş, yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Ailesinin organ bağışında bulunma kararı üzerine, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi. Ameliyatla alınan Yoldaş'ın karaciğeri Malatya'ya, kalbi ve bir böbreği Ankara'ya, diğer böbreği ise İstanbul'a gönderildi.

Alınan organların, nakil bekleyen 4 hastaya umut olacağı belirtildi. - BOLU

