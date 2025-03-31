Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak

Bolu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da dönel kavşakta meydana gelen kazada otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da dönel kavşakta otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Mudurnu ilçe girişinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta Berkan D. idaresindeki 14 AJ 360 plakalı kamyon ile Furkan A. yönetimindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyon ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.