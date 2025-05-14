Bolu'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da cip ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motosikletteki sürücü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Süreya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süreya Sokak üzerinde seyir halinde olan Yusuf M. yönetimindeki 14 ADC 021 plakalı motosiklet ile 3300. Sokak'tan karşıya geçmek isteyen İsmail Ö. idaresindeki 14 DL 505 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yusuf M. motosiklet üzerinden yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yusuf M.'ye ilk müdahalesi yapıldı ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.