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Bolu'da başına duba geçiren traktör sürücüsü, caddede ilginç görüntülere neden oldu

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Bolu'da başına duba geçiren traktör sürücüsü, caddede ilginç görüntülere neden oldu
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Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde trafikte ilginç görüntülere neden oldu. Sürücünün başında dubayla traktör kullandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, trafikte ilerlerken ilginç görüntülere neden oldu. Sürücünün başında duba ile traktör kullandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti. Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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