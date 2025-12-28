Bolu'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi: Vatandaşlar şemsiyeyle dolaştı

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde, öğle saatlerinde aniden başlayan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kardan korunmaya çalışan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürümekte güçlük çekti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Ancak öğle saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aniden bastıran kar yağışı ve rüzgar, tipiye dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi'nde insan yoğunluğu azalırken, dışarıda olanlar ise kar fırtınasından korunmak için şemsiyelerini kullandı. Tipi şeklinde yağan karın etkisiyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - BOLU