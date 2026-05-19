Haberler

Yüzlerce Bolulu 200 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü

Yüzlerce Bolulu 200 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalığa mehter takımı eşlik etti, 200 metrelik bayrak renkli görüntüler oluşturdu.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentin en yoğun noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe gencinden yaşlısına çok sayıda Bolulu katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara, cadde üzerindeki esnaflar ve çevrede bulunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe mehter takımı en önde eşlik ederken, çocuklar tarafından taşınan 200 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

Yıllarca unutulmayacak bir tarihi yarın akşam İstanbul'da yazabilir
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Daha 18 yaşındaydı! Cansız bedeni korkunç halde bulundu
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı