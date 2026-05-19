Yüzlerce Bolulu 200 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentin en yoğun noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe gencinden yaşlısına çok sayıda Bolulu katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara, cadde üzerindeki esnaflar ve çevrede bulunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe mehter takımı en önde eşlik ederken, çocuklar tarafından taşınan 200 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. - BOLU

