Bölge Müdürü Ülküdür, Yangınla Mücadele Ekiplerine Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

Bölge Müdürü Ülküdür, Yangınla Mücadele Ekiplerine Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi
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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Aydın Koçarlı'daki yangın söndürme ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan ilk müdahale ekibi ve yangın söndürme helikopteri uçuş ekibini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür orman yangınlarıyla mücadele eden ve bayramda görev başında olan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız ve OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli ile birlikte Aydın Koçarlı Yığıntaş İlk Müdahale ekibi ve bölgede konuşlu yangın söndürme helikopteri uçuş ekibini ziyaret eden Bölge Müdürü Ülküdür, personelle sohbet etti ve İşletme Müdürü Engin Evcin'den bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan Ülküdür, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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