Bölge Müdürü Kılıç'tan Kaymakam Soylu'ya ziyaret - Haberler

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Bölge Müdürü Kılıç'tan Kaymakam Soylu'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bölge Müdürü Kılıç'tan Kaymakam Soylu'ya ziyaret

Tapu ve Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Tapu ve Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Pazarlar Kaymakam Mehmet Soylu ve Tapu ve Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İlçedeki tapu ve kadastro alanında yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Soylu, teşekkür ederek çalışmalarda başarılar diledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Soylu Kütahya Yerel Haberler

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