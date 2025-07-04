Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu'nda 2025 Yılı Yaz Kur'an Kursu Açıldı

Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu'nda 2025 Yılı Yaz Kur'an Kursu Açıldı
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Simav İlçe Müftülüğü'ne bağlı Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu, 2025 yılı için yatılı yaz Kur'an kursu açtığını duyurdu. Kurs Müdürü Davut Beydilli, çocukların ilim hayatına önemli bir adım attığını belirtti. İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı ise yeni dönem için hayırlı dileklerde bulundu.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Boğazköy Hafız Hasan Takak Kur'an Kursu'nda 2025 yılı yatılı yaz Kur'an kursu açıldığı bildirildi.

Sınırlı sayıda aldıkları yatılı öğrenci kayıtlarının tamamlandığını söyleyen Kurs Müdürü Davut Beydilli, "Kursumuza gelen çocuklarımız ilim hayatına büyük bir adım atmış oldular. İlk gün ilim öğrenme yolunda çocuklarını kursa getiren velilerimizin heyecanı görülmeye değerdi" diye konuştu.

İlçede Yaz Kur'an Kurslarının camilerde, Kur'an Kurslarında büyük bir coşkuyla başladığını ifade eden İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, yeni dönemin öğrencilere, velilere ve öğreticilere hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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