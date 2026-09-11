Boğazında kalan jelibonla ölümle burun buruna gelen 3 yaşındaki çocuk heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Hatay'da boğazında jelibon kalan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın yaptığı heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğu kurtarılan anne, yaşadığı panik sonrası baygınlık geçirdi. Kameraya yansıyan korku dolu anlar, heimlich manevrasının önemini gözler önüne serdi.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki Çaylı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine evladıyla koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret eden esnaf Ferdi Algı, annenin yardım çığlığını duyduğunda konuyu anlamaya çalıştı. Çocuğun boğazında kalan cisim nedeniyle nefes almakta zorluk çektiğini fark eden Algı, heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazında kaçan jelibonu çıkardı. 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki jelibonla nefes almakta güçlük çektiği ve annenin baygınlık geçirerek zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, Algı'nın yaptığı heimclich manevrasıyla çocuğun hayata tutunduğu görüldü.

"Heimclich manevrası yaptım,ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı"

Çocuğa heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimclich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı