Boğazına Erik Takılan Çalışan Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Boğazına Erik Takılan Çalışan Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde boğazına erik takılan bir işçi, iş yeri sahibinin yaptığı Heimlich manevrası ile yeniden nefes aldı. Olay sonrası çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boğazına erik takılan bir kişi, çalıştığı iş yerinin sahibinin yaptığı Heimlich manevrası ile yeniden nefes aldı.

Olay, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde çalışan Salim Can Ateş'in boğazına yediği erik takıldı. Nefes almakta zorlanan Ateş, iş yerine sahibi Bekir Bayar'ın yanına geldi. İş yeri sahibi Bekir Bayar, nefessiz kalan çalışanı Salim Can Ateş'e yaptığı hızlı Heimlich manevrası ile yeniden nefes almasını sağladı.

"Doğru hareketi yaparak kurtardık"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bekir Bayar, "İçeride oturmuş hesaplarımızı incelerken, erik yiyen personelimiz yanımıza geldi. Nefesinin kesildiğini fark edince hemen kendisine Heimlich manevrasını yaptık. Personelimizin yanımıza geldiğini ve nefesinin olmadığını görünce panik yapmadan hemen müdahale ettik. Bu eğitimi ben ve tüm çalışanlarımız almıştı. Eğitimin faydasını hayat kurtararak daha iyi anladık. Çok şükür kendisi şu anda iyi" dedi.

Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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