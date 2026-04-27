Boğazına çilek kaçarak hayatını kaybeden minik Mustafa Mersin'de toprağa verildi

Kırşehir'de boğazına çilek kaçması sonucu hayatını kaybeden Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal Türker, Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kırşehir'de yaşanan acı olayın ardından Ahi Evran Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mersin'e getirilen minik Mustafa Kemal'in cenazesi, merkez Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine baba Hamza Türker ve anne Berna Saçan Türker'in yanı sıra aile yakınları ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Acılı anne ve babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Olay, Kırşehir'de Nur Sultan Bayer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesiyle birlikte manavdan çilek alan küçük Mustafa Kemal, burada yediği çileğin boğazına kaçması sonucu fenalaştı. İlk müdahalenin dedesi tarafından yapıldığı olayda, çevrede bulunan bir vatandaş çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından aile yakınları ve katılımcılar, Menteş Mezarlığı'nda taziyeleri kabul etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
