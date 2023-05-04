Boğaziçi ikinci etap açılıyor

GAZİANTEP Şehrin trafiğine nefes aldıracak önemli projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 5 Mayıs Cuma günü Boğaziçi ikinci etabı vatandaşların hizmetine sunuyor.

Daha önce İnönü Caddesine alternatif olan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını gerçekleştirerek şehrin trafiğine nefes aldıran Şahinbey Belediyesi, Boğaziçi Bulvarı 2. Etabı da 5 Mayıs Cuma günü saat 17: 30'da vatandaşın hizmetine açıyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak adına çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Böylelikle hem yeni yollar açıp ulaşımı rahatlatıyoruz hem de depreme dayanıksız olan evleri yıkarak, vatandaşın riskli binalardaki yaşam tehlikesini ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehreküstü Kavşağından başlayıp Kılınçoğlu, Aydınbaba, Saçaklı Mahallelerinden Özdemirbey Caddesine ulaşan Boğaziçi 2. Etap çalışmamızı tamamladık. 5 Mayıs Cuma günü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yolumuz İnönü Caddesi'nin trafik yükü yüzde 60-70 oranında hafifletecek. Yolumuz İnönü Caddesinin iki katı genişliğinde; daha akıcı ve daha seri bir yol. Boğaziçi 2'nci etap yolumuz vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.