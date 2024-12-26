Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Yeni Başsavcıyı Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) heyeti, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Behçet İşlek'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan BGC Başkanı Eren Ayhan, "Basın mensupları olarak Bodrum'da toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu süreçte, hukuk ve adaletin temsilcisi olan adliye kurumumuzla güçlü bir iletişim ve iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Başsavcımıza yeni görevinde başarılar ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Basın, toplumun aydınlatılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir misyona sahiptir. Adliyemizin kapıları her zaman şeffaf ve adil bir şekilde topluma hizmet için açıktır. Bodrum'daki görevimiz süresince, basın mensuplarımızla sağlıklı bir iletişim sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. - MUĞLA