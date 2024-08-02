Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bodrum'da 6 adrese operasyon: 7 gözaltı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel harekat polisi eşliğinde 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Timleri ile birlikte 6 ayrı noktada yatığı operasyon neticesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 7 kilogram skunk maddesi, 655 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 158 adet MKE ibareli 9.19 fişek, 171 bin TL, bin 500 dolar, 600 avro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.