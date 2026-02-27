Haberler

Muğla'da Su İsale Hattı Kazısında Lahit Bulundu

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su isale hattı yenileme çalışmaları sırasında yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi bir lahit bulundu. Bulunan lahidin baş kısmında boğa figürü yer aldığı öğrenildi.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince yürütülen su isale hattı yenileme çalışması sırasında yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi mezar tespit edildi.

MUSKİ ekiplerince, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yürütülen su isale hattı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kazıda, yaklaşık 3 metre derinlikte lahit tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Lahidin bulunmasının ardından kazı çalışması durduruldu.

İlk incelemelerde lahidin baş kısmında boğa figürü bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA
