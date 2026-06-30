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Susuz kalan karga limana sığındı, sünger avcısı elleriyle su verdi

Susuz kalan karga limana sığındı, sünger avcısı elleriyle su verdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle bitkin düşen bir karga, limandaki tekneye sığındı. Sünger avcısı Mehmet Baş, kargaya bardakla su içirerek yardım etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir karga, limanda demirli tekneye sığındı. Bitkin halde güverteye konan kargaya, "Aksona Mehmet" lakabıyla tanınan sünger avcısı Mehmet Baş bardaktan su içirerek yardım etti.

Olay, Bodrum Limanı'nda meydana geldi. Limanda demirli "Aksona Mancorna" isimli teknesinde bulunan Mehmet Baş, güverteye gelen karganın halsiz hareketler sergilediğini fark etti. Kuşun aşırı sıcak nedeniyle susuz kaldığını değerlendiren Baş, vakit kaybetmeden bir bardağa su doldurdu.

Karganın ürkmemesi için yavaşça yaklaşan deneyimli denizci, kuşa kolunun üzerinde su içirdi. Uzatılan sudan uzun süre içen karga, daha sonra teknede kısa süre dinlendi.

Yaşadığı anların kendisini duygulandırdığını belirten Mehmet Baş, "Sabah saatlerinde karga gelip koluma kondu. Benden zarar görmeyeceğini hissetti. Ona su verdim. Şu an dünyanın en mutlu insanı benim" dedi.

Bir süre teknede kalan karga daha sonra uçarak limandan uzaklaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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