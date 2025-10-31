Haberler

Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: CHP'li Meclis Üyesi ve Emlakçı Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare ve CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atare'nin bir inşaat firmasından rüşvet alırken suçüstü yakalandığı iddia ediliyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Bodrum'da rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare ile CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Atare'nin bir inşaat firmasından seri numaraları alınmış 400 bin lirayı aldığı öne sürülerek suçüstü yakalandığı öğrenilmişti.

Ayrıca suça iştirak ettiği gerekçesiyle emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmıştı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilmişti. Atare ve Çırakoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
title
