Bodrum'da Nar-Tugan Kutlamaları Başlıyor

Yüzlerce yıllık tarihin emaneti, "Doğan Güneş" ile "Doğuş Bayramı" olarak da adlandırılan Nar-Tugan, Bodrum'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'un Kumbahçe ve Gündoğan Mahalleleri'nde Nar-Tugan ateşi yakılacak. 21 Aralık günü yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen etkinlikler, bu yıl 23 ve 24 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNDOĞAN'DA NAR-TUGAN ŞENLİĞİ

Gündoğan Mahallesi Meydanı'nda 23 Aralık Cumartesi günü 12.00-18.00 saatleri arasında Nar-Tugan Şenliği düzenlenecek. Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu'nun organizasyonu ile Bodrum Belediyesi'nin himayesinde düzenlenen Nar-Tugan Şenliği'nde, Nar-Tugan ateşi yakılırken, ateş etrafında dans edilecek. Etkinlikte canlı müzik eşliğinde şarkılar söylenecek. Ağaca dilekler asılacak. Yöresel lezzetler ve el sanatları ile buluşulacak.

NAR-TUGAN 7. GELENEKSEL KUMBAHÇE KUTLAMASI

Kumbahçe Mahalle Meydanı'nda 24 Aralık Pazar günü Nar-Tugan 7. Geleneksel Kumbahçe Kutlaması, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı ile Karia Kültür Mirası Etkinlikleri tarafından Bodrum Belediyesi desteğiyle düzenlenecek. Nar-Tugan 7. Geleneksel Kumbahçe Kutlaması 13.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Nar-Tugan ateşi yakılırken dilek ağacına da dilek bezleri bağlanacak. Dans grupları, halk oyunları ve müzikle renklenecek etkinliğin katılımcılarına bereket sembolü aşure ile keşkek ve Bodrum mandalinası ikramında bulunulacak.