"Candles And Echoes" Bodrum'da Büyük Beğeni Topladı

(MUĞLA) - Herodot Kültür Merkezi, Candles and Echoes Bodrum konserine ev sahipliği yaptı. Binlerce mumun loş ışığıyla aydınlanan salonda gerçekleşen konser, yaklaşık 60 dakika boyunca izleyicilere günlük hayatın temposundan uzak, duygu dolu bir müzik yolculuğu sundu.

İki keman, viyolonsel, kontrbas ve klarnetten oluşan beş kişilik oda müziği topluluğu (Quintet) klasik müzikten tangoya, film müziklerinden Türk müziğine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicileri adeta büyüledi. Yaylı çalgıların zengin tınıları ile klarnetin etkileyici sesi, binlerce mumun yarattığı mistik atmosferle birleşerek salonda unutulmaz anlar yaşattı.

Konser programında Karl Jenkins'in Palladio, Hans Zimmer'in "Interstellar Theme ve Pirates of the Caribbean", James Horner'ın "Titanic", John Williams'ın "Schindler's List", Astor Piazzolla'nın "Libertango ve Oblivion", Carlos Gardel'in "Por Una Cabeza", Johannes Brahms'ın "Hungarian Dance No. 1 ve No. 5", Antonio Vivaldi'nin "Summer", Ludovico Einaudi'nin "Experience", Dmitri Shostakovich'in "Waltz No. 2", Yann Tiersen'in "Amelie" gibi dünya müzik literatürünün sevilen eserlerinin yanı sıra, Toygar Işıklı'nın Medcezir ve Potpori düzenlemeleri, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve anonim eser Hicaz Mandıra da yer aldı.

Sahnedeki başarılı performanslarıyla Hüseyin Turna ve Selen Tereci (keman), Mislina Bursal (viyolonsel), Tuncay İpteş (kontrbas) ve Murat Ünsal (klarnet) izleyicilerden büyük alkış aldı. Her eser, mum ışıklarının oluşturduğu sıcak ve masalsı atmosferde farklı duygular uyandırırken, dinleyiciler zaman zaman gözlerini kapatarak yalnızca müziğin büyüsüne kendilerini bıraktı.

Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Candles and Echoes - Bodrum, yalnızca bir konser değil; müzik ve ışık uyumuyla hafızalarda uzun süre yer edecek çok özel bir sanat deneyimi olarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, uzun süre müzisyenleri ayakta alkışladı.

Kaynak: ANKA