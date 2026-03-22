Marinada temizlik çalışmaları başladı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da çıkan yangında batan 7 motoryat için temizlik çalışmaları başlatıldı. Yangın sonrası denizde oluşan kirliliğin temizlenmesi ve teknelerin enkazlarının çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Dün gece geç saatlerde Yalıkavak Marina'da çıkan yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryat da hafif hasar almıştı. Yangın esnasında denizde oluşan kirlilik için Bodrum Liman Başkanlığı koordinesinde temizlik çalışmaları başladı.Yalıkavak Marina tarafından görevlendirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanlı firma temizlik çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda su üzerinde ve dibindeki atıklar temizlenecek, batan teknelerin enkazları çıkarılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
