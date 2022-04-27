Bodrum'da Dünya Dans Günü Kutlaması

29 Nisan Dünya Dans Günü Şenliği'nin 23'üncüsü, bu yıl Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kalesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin ortaklığında Bodrum Dans Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon 19.00'da başlayacak ve 3,5 saat sürecek.

Bodrum Yarımadası'nda faaliyet gösteren dans gruplarının halk oyunlarından baleye, Flamenko'dan sirtakiye kadar 33 farklı dans gösterisinin sunulacağı gösterilere 419 dansçı katılacak.

"Dünya Dans Günü" kutlamalarına girişler ücretsiz olacak.