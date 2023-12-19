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Bodrum'da Aydınlatma Çalışmaları Devam Ediyor

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Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 120 yeni aydınlatma direği dikilecek.

Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında Turgutreis Meydanı'ndan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Turgut Özal Caddesi kesişimine kadar olan bölgeye yeni aydınlatma direklerinin dikimine başlandı. 16 direğin dikildiği çalışmalar kapsamında toplam 60 aydınlatma direği dikilmesi planlanıyor.

Aydınlatma çalışmalarının ikinci etabı ise Turgutreis Meydanı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hattında devam ediyor. Turgutreis Amiral Kafe'nin ön tarafını da içine alan bölgedeki aydınlatma çalışmasında şu ana kadar 25 aydınlatma direğinin dikimi tamamlandı. 70 watt ile 90 watt beyaz led ışıklı aydınlatma direkleri bu bölgede de 60'a tamamlanacak.

Yapılacak çalışmalar sonucunda, yaklaşık 5 kilometrelik alana 120 yeni aydınlatma direği dikilmiş olacak.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde planlı bir şekilde aydınlatma çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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