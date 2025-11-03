41 metrelik dev tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu. Tekne için ekipler kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'da dev tekne karaya oturdu. Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden "Aegean Clipper" adlı yelkenli teknenin karaya oturduğu bildirildi.

Hareket edemeyen teknenin kaptanı, gaz vererek tekneyi kendi motor gücüyle kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.