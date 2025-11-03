41 metrelik dev tekne karaya oturdu
- 41 metre boyundaki 'Aegean Clipper' adlı yelkenli tekne Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde karaya oturdu.
- Teknenin kaptanı motor gücüyle kurtarma girişiminde başarısız oldu.
- Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin kurtarılması için çalışmaları sürdürüyor.
DEV TEKNE KARAYA OTURDU
Hareket edemeyen teknenin kaptanı, gaz vererek tekneyi kendi motor gücüyle kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Teknenin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel