Bodrum Belediyesi Afetlerde Belediyelerin Rolünü Anlattı

Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Sivil Strateji Sempozyumu'nda Bodrum Belediyesi, "Afetlerde Belediyelerin Rolü: Bodrum Belediyesi Örneği" sunumuyla katıldı.

Bodrum Belediyesi, 7-8 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Sivil Strateji Sempozyumuna "Afetlerde Belediyelerin Rolü: Bodrum Belediyesi Örneği" sunumuyla katıldı.

"Afet Sonrası İş Birliği ve Koordinasyon" temasıyla yapılan sempozyumda Bodrum Belediyesi'nden Dr. Özge Demirel'in yaptığı sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sempozyumda, Bodrum Belediyesi'nin özellikle 6 Şubat depremi olmak üzere çeşitli afetlerde yürüttüğü hizmetler detaylı olarak ele alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Afetlerle başa çıkma konusundaki deneyimlerimizi paylaşmak ve diğer belediyelere iyi uygulama örnekleri sunmak, toplumsal dayanışma ve afet yönetiminde daha etkili bir iş birliği için önemli. Dr. Özge Demirel'in böylesine önemli bir sempozyumda gerçekleştirmiş olduğu bu sunum, ülke olarak afet yönetimi konusundaki çalışmalarımızı geliştirmek adına hepimiz için çok değerli" dedi.