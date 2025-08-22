BM, Gazze'de Kıtlık İlan Etti

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşti. BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) bölgedeki gıda krizine ilişkin son raporunda, Gazze şehri ve çevresini kapsayan Gazze Valiliği'ndeki gıda krizini en kötü seviye olan ve "kıtlık/felaket" anlamına gelen 5. aşamaya yükseltti. Raporda Gazze genelinde şu anda 500 binden fazla kişinin 5. aşamada, "kıtlık" şartlarında yaşadığı ifade edildi. Gazze nüfusunun yüzde 54'üne denk gelen 1.7 milyon kişinin ise "acil durum" anlamına gelen 4. aşamada, nüfusun yüzde 20'sine tekabül eden 396 bin kişinin ise "kriz" seviyesindeki 3. aşamada olduğu belirtildi. Ayrıca Eylül ayı sonuna kadar Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah ve güneydeki Han Yunus'ta da "kıtlık" ilan edilebileceği ifade edildi.

Mart ortasından bu yana gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerine erişimin "kritik düzeyde kısıtlandığı" vurgulandı. Raporda, 27 Temmuz'da ilan edilen çatışmalara verilen sözde "aranın" ardından Gazze Şeridi'nin tamamında hava saldırıları, topçu ateşi ve silahlı saldırılar da dahil olmak üzere şiddetin devam etmesi nedeniyle şartların iyileştirilmesinde "başarısız olunduğu" belirtildi. Gazze'de "gıda sisteminin çöktüğü", bölgedeki tarım arazilerinin yüzde 98'inden fazlasının zarar gördüğü veya erişilemez hale geldiği, hayvanların telef olduğu, balıkçılığın yasaklandığı, nakit para kıtlığı ve piyasa fiyatlarının karşılanamaz düzeyde olduğu belirtildi.

Gazze'deki kıtlığın "tamamen insan kaynaklı" olduğu belirtilirken, kıtlığın "durdurulabileceği ve tersine çevrilebileceği" vurguladı. Raporda, "Tartışma ve tereddüt zamanı geçti, açlık mevcut ve hızla yayılıyor. Daha fazla gecikme, hatta birkaç gün bile, kıtlıkla bağlantılı ölümlerde kabul edilemez bir artışa yol açacaktır" denildi.

"İsrail izin verse önleyebileceğimiz bir kıtlık"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki kıtlığın "herkesi rahatsız etmesi gerektiğini" belirtti. Fletcher, "İzin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle yiyecekler sınır kapılarında birikti" dedi.

"Gazze'de açlıktan kaynaklanan ölümler savaş suçu teşkil edebilir"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Gazze'deki kıtlığın "İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu" olduğunu belirterek açlıktan kaynaklanan ölümlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Türk, "Gazze'de Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından bugün ilan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur. Açlığı savaş yöntemi olarak kullanmak savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler aynı zamanda kasten öldürmeye yönelik savaş suçuna da dönüşebilir" diye konuştu.

İsrail'den skandal savunma

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise BM destekli gıda güvenliği raporunun sonuçları reddedildi. Gazze'de kıtlık olmadığı iddia edilen açıklamada, sonuçların "Hamas'ın yalanlarına" dayandığı öne sürüldü. - GAZZE