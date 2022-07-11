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BM: "Dünya nüfusu 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacak"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BM: 'Dünya nüfusu 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacak'

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan son tahmine göre, dünya nüfusunun bu yıl 15 Kasım'da 8 milyara ulaşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan son tahmine göre, dünya nüfusunun bu yıl 15 Kasım'da 8 milyara ulaşması bekleniyor.

Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 yılından beri her yıl 11 Temmuz'da BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan son tahmine göre dünya nüfusunun bu yıl 15 Kasım'da 8 milyara ulaşması bekleniyor. BM tarafından yayınlanan rapora göre, dünya nüfusu 2030'da 8,5 milyara ve 2050'de 9,7 milyara ulaşarak, 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyara yükselecek.

Raporda, Hindistan'ın 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı belirtilirken, gelişmekte olan birkaç ülkede doğum oranlarında net bir düşüş gözlemlendiği bildirildi. Rapora göre, önümüzdeki yıllarda dünya nüfusundaki artış tahminlerinin yarısından fazlası Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya'da yoğunlaşacak.

(İHA)

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