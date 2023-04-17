Bahçelievler Belediyesi'nin projesi ile 40 bin aile 30 milyon TL'lik alışveriş yaptı

Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi ile ramazan ayında 40 bin aile 30 milyon TL tutarında alışveriş yapma imkanı buldu.

Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi ile ramazan ayında 40 bin aile 30 milyon TL tutarında alışveriş yapma imkanı buldu.

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunuldu. Ramazan ayı öncesinde kartlarına 750 TL tutarında para puan yüklenen yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi aile, sisteme kayıtlı iş yerlerinden 30 milyon TL tutarında alışveriş yaptı.

Bahçelievler'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yerel esnafı desteklemek amacıyla başlatılan sosyal yardım projesi "Bizim Esnaf" ile yerel esnafa da yaklaşık 68 Milyon TL'lik kaynak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, belediye olarak önce ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini aktardı.

Bahadır, vatandaşların isimlerine tanımlı alışveriş kartlarını çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alışveriş kartlarının içine, vatandaşların ekonomik durumuna göre değişen para puanlar yükledik. Diğer taraftan ilçemizdeki küçük esnaflarımızla anlaşma yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da anlaşmalı olduğumuz esnaflara giderek alışverişlerini yaptılar. Vatandaşlar ne kadarlık alışveriş yapmışsa her ay belediye olarak düzenli şekilde esnaflarımıza ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Sisteme kayıtlı 40 bini aşkın ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve anlaşmalı yaklaşık 600 esnafımız var."

Proje kapsamında marketten kasaba, berberden manava, kırtasiyeden nalbura kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren esnaf sisteme kayıtlı bulunuyor.