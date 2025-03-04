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Bitlisli Hayırsever İş Adamı İhtiyaç Sahiplerine 3 Bin Koli Yardımda Bulundu

Bitlisli Hayırsever İş Adamı İhtiyaç Sahiplerine 3 Bin Koli Yardımda Bulundu
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Ramazan ayı dolayısıyla Hizan ilçesinde hayırsever iş adamı Yaşar İşsiz, 90 köy ve mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıttı. Yardım alan vatandaşlar ve muhtarlar, destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bitlisli hayırsever iş adamı Yaşar İşsiz, Ramazan ayı dolayısıyla Hizan ilçesinde 3 bin koli yardım kolisi dağıttı.

Hizan ilçesinde geleneksel hale gelen gıda yardımları bu yıl da gerçekleştirildi. İzsiz, Ramazan yardımları çerçevesinde ilçedeki 90 köy ve mahalle muhtarı aracılığıyla 3 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Hizan Kültür Merkezi önünde yapılan dağıtım töreninde muhtarlar, belirlenen aileler için ayrılan kolileri teslim aldı. Yardım alan vatandaşlar ve muhtarlar, her yıl düzenli olarak yapılan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hayırsever iş adamı Yaşar İzsiz, dağıtım sonrası yaptığı açıklamada, "Bu toprakların insanları olarak birbirimize destek olmalıyız. İnşallah yardımlarımızı her yıl sürdüreceğiz" dedi.

Hizan'da birlik ve beraberliği pekiştiren yardım etkinliği, bölge halkı tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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