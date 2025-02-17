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Bitlis'te Yüzyıllık Köse Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te Yüzyıllık Köse Etkinliği Coşkuyla Kutlandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, köylerde yüzyıllardır süregelen ve baharın müjdecisi olarak görülen 'Köse Etkinliği' bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Geleneksel uygulamalarla birliktelik pekiştirilirken, toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı köylerde yüzyıllardır süren ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen "Köse Etkinliği" yaşatılıyor.

Koyunların doğum yapmaya başlamasıyla birlikte her yıl düzenlenen bu etkinlik, köy halkı tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dedelerden torunlara aktarılan bu gelenek, köyün birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Köse etkinliği kapsamında köy halkı bir araya gelerek, ottan yapılan bir kamuflajla genç bir köylüyü süslüyor. Bu genç, köydeki tüm evleri ve hayvan ağıllarını tek tek dolaşarak kapılara sopayla vuruyor. Bereket ve sağlık getireceğine inanılan bir uygulamanın ardından köy meydanında toplanan halk, halaylar çekerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinliğin son aşamasında ise köy halkı bereketi simgeleyen para, un, buğday ve bulgur gibi ürünler topluyor. Toplanan bu ürünler ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Köy sakinlerinden Fırat Işık, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin önemine dikkat çekerek, "Bu geleneği dedelerimizden, atalarımızdan devraldık. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Unutulmaması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Bu geleneği gelecek nesillere, çocuklarımıza teslim etmemiz gerekiyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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