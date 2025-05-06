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Bitlis'te Yolcu Otobüsünde 3 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Bitlis'te yapılan bir operasyonda, durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Bitlis'te 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, valiz içerisine zulalanmış şekilde 21 parça halinde 3 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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