Zorlu kış şartlarında UMKE'den hayat kurtaran müdahale

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve zor arazi koşullarına rağmen, UMKE ekipleri 13 yaşındaki Tip 1 diyabet hastası bir çocuğa ulaşarak onu güvenle hastaneye nakletti. Koordinasyon ve fedakarlıkla gerçekleşen bu operasyon, sağlık ekiplerinin özverisini gözler önüne serdi.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen, Tip 1 diyabet hastası 13 yaşındaki bir çocuk UMKE ekiplerinin özverili çalışmasıyla güvenle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Mutki ilçesine bağlı Tolgalı Köyü'nde yaşayan ve bilinen Tip 1 diyabet hastası çocuğa ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Yoğun kar ve ulaşımı zorlaştıran hava şartlarına rağmen UMKE ekipleri, güçlü koordinasyon ve büyük bir fedakarlıkla hastaya ulaştı ve güvenli şekilde naklini sağladı.

Hastanın durumu, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yakından takip altına alınırken, süreç boyunca tüm ekiplerin titizlikle görev yaptığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon dolayısıyla başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya olmak üzere; İl Özel İdaresi ekiplerine, sağlık personeline ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, "Zamanla yarışılan bu zorlu mücadelede, UMKE ekiplerinin kararlılığı ve özverisi, Tip 1 diyabetli bir çocuk için umudu yeniden yeşertti" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
