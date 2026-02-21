Bitlis'te yüzlerce vatandaşa iftar ikramı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca sorumluluk sahasında bulunan 6 ilde her gün yüzlerce vatandaşa iftar yemeği ikram ediliyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdüren Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kurduğu iftar sofralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere çok sayıda kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Her gün özenle hazırlanan sıcak yemekler, Bitlis'te tarihi Hazo Hanında, Van'da, Hakkari'de, Muş'ta, Şırnak ve Siirt'te belirlenen noktalarda vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Ramazan ayı süresince iftar programının aralıksız devam edeceğini belirterek, "Vakıf geleneğimizin temelinde yardımlaşma ve paylaşma var. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayan, 6 ilde toplamda her gün 2 Bin 700 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade ederek bu sayının çoğunun evlere servis edildiğini söyledi. Ayan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye genelinde 81 ilde ve birçok lokasyonda Ramazan iftarlarımız bu sene itibari ile de kutlanmaktadır. Yaklaşık 3 yıldır kutlamış olduğumuz Ramazan iftarlarımızı da Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze genelinde toplamda 2 bin 700 aileye Ramazan iftarını ulaştırmaktayız. Bölge bazında Bitlis ilimizde günlük 800 aileye, 500 ailemize evlerine servis şeklinde geri kalan 300 kişilikte salon iftarı olarak tarihi Hazo Hanında iftar sunuyoruz. Bütün Bitlis halkını Ramazan iftarlarımıza davet ediyoruz. Kazasız belasız bir şekilde Ramazan Bayramına ulaşmayı diliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı