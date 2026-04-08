Tatvan Adliyesi'nde polislere sürpriz kutlama

Tatvan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla duruşma güvenliğini sağlayan polis memurlarına sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinlikte pastanın kesimi yapılırken, emniyet yetkilileri polislerin görevlerini takdir etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Polis Haftası kapsamında, duruşma güvenliğini sağlayan polis memurlarına sürpriz kutlama gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tatvan Adliyesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Mısırcı, hem adliyede görev yapan hem de Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaların güvenliği için takviye gelen polis memurlarının Polis Haftası'nı kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur'un da hazır bulunduğu kutlama programında günün anısına hazırlanan pastanın kesimi yapılarak polislere ikram edildi.

Başsavcı Ateş ve Başkan Mısırcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, her şartta huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan, aynı zamanda adalet hizmetlerinin yürütülmesine katkı sunan polis teşkilatı için İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ile polis memurlarına teşekkürlerini iletti.

İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ise gerçekleştirilen sürpriz kutlama dolayısıyla teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89

İsrail'in Lübnan'daki katliamında ilk bilanço çok ağır
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz

Ünlü şarkıcı ile ilgili verilen karara savcılık itiraz etti
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon