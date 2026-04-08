Tatvan Adliyesi'nde polislere sürpriz kutlama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Polis Haftası kapsamında, duruşma güvenliğini sağlayan polis memurlarına sürpriz kutlama gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tatvan Adliyesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Mısırcı, hem adliyede görev yapan hem de Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaların güvenliği için takviye gelen polis memurlarının Polis Haftası'nı kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur'un da hazır bulunduğu kutlama programında günün anısına hazırlanan pastanın kesimi yapılarak polislere ikram edildi.

Başsavcı Ateş ve Başkan Mısırcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, her şartta huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan, aynı zamanda adalet hizmetlerinin yürütülmesine katkı sunan polis teşkilatı için İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ile polis memurlarına teşekkürlerini iletti.

İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş ise gerçekleştirilen sürpriz kutlama dolayısıyla teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı