Bitlis'te Nadir Anadolu Benekli Semenderleri Sürü Halinde Görüntülendi

Bitlis'te Nadir Anadolu Benekli Semenderleri Sürü Halinde Görüntülendi
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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Özenli mezrasında, koruma altındaki Anadolu benekli semenderleri sürü halinde görüntülendi. Uzmanlar, bu türün korunmasının önemine dikkat çekti.

Bitlis'te benekli semenderler sürü halinde görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Sarıtaş köyünün Özenli mezrasında, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış endemik bir tür olan Anadolu benekli semenderi (Salamandra infraimmaculata) sürü halinde görüntülendi.

Köylüler tarafından bir su kanalında fark edilen onlarca semender, cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, nadir rastlanan bu türün bir arada hareket ettiği ve su kanalında yoğun şekilde bulunduğu görülüyor. Bölge halkı, semenderleri ilk kez bu kadar kalabalık şekilde gördüklerini belirttiler.

Doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, Anadolu benekli semenderinin koruma altında olduğunu ve doğadan alınmasının, zarar verilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Anadolu benekli semenderi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde nadir olarak görülen ve özellikle nemli, serin alanlarda yaşam süren önemli bir tür olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖLEZ - Yerel
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