Bitlis'te karla mücadele gece gündüz devam ediyor

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kış şartlarına rağmen 648 yerleşim yerindeki 3 bin 365 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Hedef, köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağlamak.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan kış şartlarına rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 355 köy ve 288 mezra olmak üzere toplam 648 yerleşim yerinde, 3 bin 365 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla Bitlis genelinde sadece 6 köy yolu kapalı bulunurken, bu yolların da en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Karla mücadele çalışmaları, özellikle 112 Acil Sağlık ve diğer ekiplerin ulaşımını aksatmayacak şekilde öncelikli olarak yürütülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam etse de ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
