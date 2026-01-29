Haberler

Bitlis'te hayvanlar için kızaklı yem mesaisi

Bitlis'te köylüler, yazın topladıkları meşe dallarını kışın karla kaplı yamaçlardan kızaklarla indirilerek hayvanlarına ulaştırıyor. Bu geleneksel yöntem, zorlu kış şartlarında hayvancılığın sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bitlis'te yazın dağlık alanlarda toplanan yapraklı meşe dalları, kışın karlı yamaçlardan kızaklarla indirilerek hayvanlara veriliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köylerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Merkeze bağlı Başhan köyünün yüksek kesimlerinde yazın toplanan yapraklı meşe ağacı dalları, kar kalınlığının artmasıyla kızaklarla köye indiriliyor.

Karlı ve engebeli arazilerde kızaklara yüklenen meşe yaprakları, köylüler tarafından hayvan barınaklarına kadar çekiliyor. Köylüler, bu yöntemin yıllardır kullanılan geleneksel bir çözüm olduğunu ve kış aylarında hayvancılığın devamı için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Zorlu kış şartlarının her yıl benzer manzaralar oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, karla birlikte hayatın daha da zorlaştığını ancak imece usulüyle bu sürecin üstesinden geldiklerini söylüyor.

Bitlis'te köylülerin karda kızaklarla hayvan yemi taşıması, bölgedeki dayanışma ve mücadele ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
