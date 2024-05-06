Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te keledoş yapımında kullanılan heliz otu toplanmaya başlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde keledoş yemeği için kullanılan heliz otu toplanmaya başlandı. Vatandaşlar otu kurutarak kışlık olarak saklıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde yörenin meşhur yemeği olan keledoşun yapımında kullanılan heliz otunun toplanmasına başlandı.

Bölgede yapılan yöresel yemeklerin başından gelen ve dağlarda toplanan değişik bitkilerin de kullanıldığı keledoş yemeği için vatandaşlar ot toplamaya başladı. Adilcevaz ilçesinde keledoş yemeğinde kullanılan heliz otunu toplayan vatandaşlar yoğun mesai harcıyor. Toplanan heliz otunu kuruttuktan sonra kışlık olarak kaldıran vatandaşlar, bunu bir yıl boyunca tüketiyor.

Yılmaz Karaca İsimli vatandaş, heliz otunun her yerde yetişmediğini belirterek, "Heliz otu bazı bölgelerde bulunuyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Heliz otuyla yapılan keledoş yemeğinin tadı da mükemmel oluyor. Şimdi helizi toplayıp kurutuyoruz ve keledoş yemeği için kışa saklıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Hizan Gastronomi Tarım Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title