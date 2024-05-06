Bitlis'te keledoş yapımında kullanılan heliz otu toplanmaya başlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde yörenin meşhur yemeği olan keledoşun yapımında kullanılan heliz otunun toplanmasına başlandı.

Bölgede yapılan yöresel yemeklerin başından gelen ve dağlarda toplanan değişik bitkilerin de kullanıldığı keledoş yemeği için vatandaşlar ot toplamaya başladı. Adilcevaz ilçesinde keledoş yemeğinde kullanılan heliz otunu toplayan vatandaşlar yoğun mesai harcıyor. Toplanan heliz otunu kuruttuktan sonra kışlık olarak kaldıran vatandaşlar, bunu bir yıl boyunca tüketiyor.

Yılmaz Karaca İsimli vatandaş, heliz otunun her yerde yetişmediğini belirterek, "Heliz otu bazı bölgelerde bulunuyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Heliz otuyla yapılan keledoş yemeğinin tadı da mükemmel oluyor. Şimdi helizi toplayıp kurutuyoruz ve keledoş yemeği için kışa saklıyoruz" dedi. - BİTLİS