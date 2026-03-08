Haberler

Yoğun kar engel olamadı: Ekipler hastayı 112'ye yetiştirdi

Yoğun kar engel olamadı: Ekipler hastayı 112'ye yetiştirdi
Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bir bölgede rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler zor şartlarda seferber oldu.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele ekipleri, vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Zorlu kış şartlarında görev yapan ekipler, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Güroymak ilçesine bağlı Çayarası Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Yoğun kar nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlatan ekipler, güçlükle ilerleyerek hastaya ulaştı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan hasta, güvenli bir şekilde Yamaç köyünde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi burada yaptı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için özellikle kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirterek, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade etti. - BİTLİS

