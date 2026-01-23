Bitlis'te çatılarda tehlikeli kar temizliği

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, çatılarda biriken karların temizlenmesini zorunlu hale getirdi.

Kent genelinde vatandaşlar, çatıların çökme riskine karşı küreklerle kar temizliği yaparken, ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşlar, önlem olarak kendilerine ip bağlayarak kar küreme çalışması yapması dikkat çekiyor.

Yetkililer, çatı temizliğinin uzman ekipler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, kar temizliği sırasında bina çevresinde önlem alınmasının ve gelişigüzel yapılan çalışmalardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - BİTLİS