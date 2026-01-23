Haberler

Bitlis'te çatılarda tehlikeli kar temizliği

Bitlis'te çatılarda tehlikeli kar temizliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle çatılarda biriken karların temizlenmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, çökme riskine karşı kar temizliği yaparken güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, çatılarda biriken karların temizlenmesini zorunlu hale getirdi.

Kent genelinde vatandaşlar, çatıların çökme riskine karşı küreklerle kar temizliği yaparken, ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşlar, önlem olarak kendilerine ip bağlayarak kar küreme çalışması yapması dikkat çekiyor.

Yetkililer, çatı temizliğinin uzman ekipler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, kar temizliği sırasında bina çevresinde önlem alınmasının ve gelişigüzel yapılan çalışmalardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an