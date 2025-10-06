Bitlis'te Kadınlardan Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü

Bitlis'te, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek üzere bir araya gelen kadınlar, ellerinde beyaz balonlarla yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Sessiz Çığlık Yürüyüşü" adı altında düzenlenen yürüyüş, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Ticaret Merkezi önünden başladı. Yaklaşık 200'e yakın kadının katıldığı yürüyüş Mevlana Parkı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, "Duvarlara kanla yazılmış isimler; bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. 81 ilde eş zamanlı olarak oluşturduğumuz bu 'vicdan zinciri'nin, Gazze'de çocuklarını kaybeden ailelerin acısına ses olmak amacıyla gerçekleştirildi. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdik. Bu mesele insanlık meselesidir. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde mealen, 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir' ayetinde olduğu gibi bu zulme artık dur demenin zamanı gelmiştir" dedi.

Açıklamanın ardından bir dakika sessiz kalan kadınlar, daha sonra ellerinde alana kadar taşıdıkları beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua yapılmasıyla sona erdi. - BİTLİS