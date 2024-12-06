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Bitlis'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, terör, uyuşturucu, organize suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi konular görüşüldü.

Bitlis'te haftalık olarak il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Bitlis Valiliği toplantı salonundan gerçekleştiren toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlık yaptı. Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, Van Gölü kıyı güvenliği, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliği gibi konular ele alınırken, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut durum ve alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde görüşüldü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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