Bitlis'te Dron ile Kaybolan 26 Kurbanlık Keçi Bulundu

Bitlis'te Dron ile Kaybolan 26 Kurbanlık Keçi Bulundu
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Bitlis merkezdeki bir çiftlikten kaçan 26 kurbanlık keçi, dron yardımıyla bulundu. Keçilerin sahibi Erdoğan Yaman, arkadaşı ve dron pilotu Emrah Kendilci'nin yardımıyla kaçan hayvanlarını tespit etti ve güvenli bir şekilde geri getirdi.

Bitlis'te kaçan 26 kurbanlık keçi dronla bulundu

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Altın Kalbur mevkisinde kurbanlık satışı yapan Erdoğan Yaman'a ait kayıp 26 kurbanlık keçi, dron uçurularak bulundu.

Bitlis'te besicilik yapan Erdoğan Yaman'a ait kurbanlık keçiler çiftlikten kaçtı. Geniş ve dağlık bir alanda kaybolan keçiler, sahibine uzun süreli bir arama çalışması yaşattı.

Keçilerini bulmakta zorlanan Yaman, yakın arkadaşı ve aynı zamanda dron pilotu olan Emrah Kendilci'den yardım istedi. Kendilci, dron cihazını uçurarak bölgeyi havadan taramaya başladı. Yapılan dron taramasında, kayıp keçiler yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tepede tespit edildi. Emrah Kendilci, canlı görüntüler üzerinden Erdoğan Yaman'ı yönlendirerek keçilerin bulunduğu noktaya ulaşmasını sağladı. Böylece kaçan kurbanlıklar sağ salim çiftliğe geri getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel
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