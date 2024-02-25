Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Berat Gecesi dualarla idrak edildi

Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Ayı'nın Müjdecisi Berat Gecesi dualarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından Merkez İbadullah Camii'nde program düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Ayı'nın Müjdecisi Berat Gecesi dualarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili Tatvan'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından Merkez İbadullah Camii'nde program düzenlendi. Programda gecenin öneminden bahseden Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Berat Gecesi'nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu belirterek, bu gün ve gecelerin Müslümanlar için birer fırsat olduğunu kaydetti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Mevlid-i Şerif, ilahiler, kasideler ve salavatlar okundu. Kılınan yatsı namazının ardından İlçe Müftüsü Şengül tarafından Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm müslümanlar için yapılan dua ile program son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili Tatvan Bitlis Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title