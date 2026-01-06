Haberler

'Sıcak Gülümsemeler' umudu büyütüyor
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmesi ile Bitlis'te başlatılan sosyal projeler, özellikle çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarla umut olmaya devam ediyor. 'Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler' projesi, soğuk kış günlerinde öğrencilere mont ve bot gibi yardımlarla destek sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Bitlis'te çocuklara ve ailelere umut olan sosyal projeler de artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve bu yıl da sürdürülen "Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler" projesi, zorlu kış şartlarının etkili olduğu il genelinde çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Proje kapsamında, öğrencilerin soğuk kış günlerinde eğitimlerinden kopmadan öğrenimlerini sürdürebilmeleri hedeflenirken, ihtiyaç sahibi ailelere de önemli destekler sağlanıyor.

Bitlis Valiliği öncülüğünde, kaymakamlıkların koordinasyonunda ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen çalışmalar il merkezi ve ilçelerde titizlikle sürdürülüyor. Bu çerçevede, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bin 105 mont ve bin 535 bot olmak üzere toplam 2 milyon 328 bin TL tutarında ayni yardım gerçekleştirildi.

Yardımlar, vakıf personelleri tarafından hanelere ulaştırılarak hem çocukların kış şartlarına karşı korunması sağlandı hem de devletin şefkatli eli ailelere dokunmuş oldu. "Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler" projesi sayesinde çocuklar kışı daha sıcak karşılarken, aileler de Aile Yılı'nın manevi atmosferini güçlü bir şekilde hissetti. Proje, sosyal dayanışmanın ve devlet-vatandaş bağının en güzel örneklerinden biri olarak takdir topluyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
