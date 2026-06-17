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Bitlis'te 4 ilçenin kaymakamı değişti

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararıyla Bitlis'te kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirlerinin yeni görev yerleri belirlendi. Ahlat, Hizan, Mutki ve Güroymak ilçelerinde görev değişiklikleri yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararıyla Bitlis'te mülki idare kadrolarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda kaymakam, vali yardımcısı ve mülki idare amirinin yeni görev yerleri belirlendi. Toplam 429 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesiyle Bitlis'te de önemli görev değişiklikleri yaşandı. Karara göre Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine atanırken, yerine Samsun Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya getirildi. Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin Erzurum'un Aşkale ilçesine atanırken, boşalan göreve Yozgat'ın Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk atandı. Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer Antalya'nın Korkuteli ilçesine görevlendirilirken, yerine Ardahan'ın Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk getirildi. Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun Batman'ın Gercüş ilçesine atanırken, yerine Bitlis Valiliği Hukuk Müşaviri Onur Aykaç atandı.

Öte yandan Sivas'ın Gölova ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Tarık Safa Kahveci de Bitlis Vali Yardımcılığı görevine atandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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