Haberler

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu merkeze alınırken, yerine ise Polis Başmüfettişi Koray Şensoy atandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu merkeze alınırken, yerine ise Polis Başmüfettişi Koray Şensoy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 emniyet müdürü ise merkeze alındı. Bitlis'in de aralarında bulunduğu 37 ilde emniyet müdürü değişirken, Bitlis'in yeni emniyet müdürü ise Polis Başmüfettişi Koray Şensoy oldu.

2023 yılının ağustos ayında göreve başlayan Ortaç Şekeroğlu ise merkeze alındı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti

Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.