Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu merkeze alınırken, yerine ise Polis Başmüfettişi Koray Şensoy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 emniyet müdürü ise merkeze alındı. Bitlis'in de aralarında bulunduğu 37 ilde emniyet müdürü değişirken, Bitlis'in yeni emniyet müdürü ise Polis Başmüfettişi Koray Şensoy oldu.

2023 yılının ağustos ayında göreve başlayan Ortaç Şekeroğlu ise merkeze alındı. - BİTLİS