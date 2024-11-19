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Bitkin Haldeki Köpek Çöp Konteynerinden Kurtarıldı

Bitkin Haldeki Köpek Çöp Konteynerinden Kurtarıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, çöp konteynerinde bitkin halde bulunan köpek, hayvansever İbrahim Göçer tarafından kurtarılıp Gaziantep'teki veterinere götürüldü. Göçer, sokak hayvanlarına karşı merhamet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatay'da çöp konteynerinde bitkin halde bulunan köpek, hayvansever İbrahim Göçer tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Marangozlar Sitesi'nde çöp konteyneri içerisinde bitkin halde bulunan köpeği fark eden vatandaşlar durumu hayvansever İbrahim Göçer'e bildirdi. Durum üzerine bölgeye giden Göçer, konteynerin içinde bitkin halde ölümü bekleyen kurtararak tedavisi için çalışmalara başladı. Köpek ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Gaziantep'e gönderildi.

"Olay yerine gittiğimizde çöpün içerisinde köpeği bulduk"

Köpeği çöpün içinde bularak tedavisini için harekete geçtiklerini belirten Göçer, "İşlerle uğraşırken ihbar geldi. Kırıkhan ilçesi Marangozlar Sitesi'nde bir çöp konteynerinin içerisine köpek olduğu ihbarı gelmişti. Olay yerine gittiğimizde çöpün içerisinde köpeği bulduk. Köpeği hızlı bir şekilde dışarıya çıkardık ve müdahale ettik. Burada imkanlar sınırlı olduğu için müdahalenin ardından Gaziantep'e götürdük. Orada veteriner tedavi edecek. Köpeğin başına neler geldiğini bilmiyoruz. Lütfen sokak hayvanlarına karşı biraz merhamet gösterelim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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