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Son dakika haber | Bisikletliyle giderken otomobil çarptı: O an kamerada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberler: Samsun'da bisikletiyle kendisine ayrılmış yolda seyreden genç, önce bisiklet yoluna park etmiş bir aracı solladı, ardından aniden dönen otomobille çarpıştı.

Samsun'da bisikletiyle kendisine ayrılmış yolda seyreden genç, önce bisiklet yoluna park etmiş bir aracı solladı, ardından aniden dönen otomobille çarpıştı. Takla atan bisiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı. O an kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark mevkisinde meydana geldi. Bisikletiyle kendisine ayrılmış olan bisiklet yolunda seyreden 16 yaşındaki Ulaş Başar Gezgin, önce bisiklet yoluna park eden bir otomobili solladı, ardından karşıdan gelen ve aniden dönmek isteyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Gezgin, kazadan kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Bisiklet sürücüsü Gezgin trafikte bisiklet sürücülerine dikkatli davranılmadığını belirterek, "Bisikletle giderken nasıl olsa dururlar diye düşünmesinler. Bizim bir korumamız yok, arabalarda koruma var ama biz iki teker üzerindeyiz, canımızdan oluyoruz. Ben çok şükür kurtuldum ama bunun birçok örneği var kurtulamayan" diye konuştu.

"O mavi alan bisikletlere özeldir"

Bisiklet yollarına aracını park ettiklerini veya yürüyüş yaparak sürücüleri engellediklerini dile getiren Gezgin, "O belirtilmiş mavi alan bisikletlere özeldir, dikkat edelim" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlkadım Samsun 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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